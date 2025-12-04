MN - Report positivo su Karetsas: il Milan lo segue, il Genk spara alto

Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato di Kostantinos Karetsas, gioiello classe 2007 del Genk che il Milan ha visionato lo scorso 27 novembre (LEGGI QUI l'anticipazione di MilanNews) in occasione della sfida di Europa League tra i belgi e il Basilea, partita nella quale il talento greco ha tra le altre cose messo a segno anche un gol bello ed importante per la vittoria dei suoi.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il giudizio su Karetsas da parte degli osservatori rossoneri è stato più che positivo, ma non poteva essere altrimenti considerando il fatto che stiamo parlando di uno dei giocatori più interessanti dell'intero panorama calcistico mondiale. La questione è che il Genk non ha alcuna intenzione di privarsi del classe 2007 il prossimo gennaio, a meno che non arrivi un'offerta economica irrinunciabile da almeno 40 milioni di euro.

Per questo motivo ogni discorso verrà rimandato all'estate, dove sicuramente si potrà giocare di più con la cifra del cartellino del ragazzo, con il Milan che nel frattempo non avrebbe ancora mosso alcun passo concreto verso Karetsas.

di Lorenzo De Angelis