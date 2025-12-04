Mercato Milan: per inserire un nuovo attaccante serve prima la cessione di Gimenez

Se dovesse emergere qualche interessante opportunità di mercato a gennaio per rinforzare l'attacco con un vero numero 9, il Milan si farà trovare pronto. Ma c'è una condizione da cui dipende tutto: per un inserire un nuovo centravanti, servirà prima la cessione di Santiago Gimenez. Lo riferisce stamattina Tuttosport che ricorda che sul taccuino del ds rossonero Igli Tare ci sono i nomi di Mateta (Crystal Palace), Dovbyk (Roma), Pellegrino (Parma), Panichelli (Strasburgo) e Franculino (Midtjylland).

Nelle scorse ore, sono arrivate le parole dell'agente di Gimenez, Rafaela Pimenta, la quale è stata piuttosto chiara sul futuro del suo assistito ai microfoni di ESPN: "Che ci siano uno, due o tre club interessati in Premier mi sembra normale, non mi sorprende, ma l’idea che lasci il Milan non esiste. Santi è arrivato a gennaio al Milan, in una squadra che non era prima in classifica, per non dire che era in difficoltà. Tutti i fatti, i messaggi, le parole che ho avuto dal Milan sono sempre state positive. Non c’è stato un solo momento in cui il Milan mi abbia detto che qualcosa non andava. Ogni volta che la stampa parla troppo, io chiamo il club, e loro mi rispondono sempre: 'No, siamo tranquilli, tutto bene, grazie'".

