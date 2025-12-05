Milan, ora tutte le energie a Riyad e in campionato: serve accelerare in attesa del mercato

Day after della seconda sconfitta stagionale del Milan: dopo il passo falso all'esordio in campionato contro la Cremonese in agosto e una sfilza di risultati utili consecutivi, è arrivato il ko contro la Lazio allo Stadio Olimpico per i rossoneri di Allegri che salutano così la Coppa Italia, uno degli obiettivi della stagione. Dispiace, sorpattutto perchè non entra nel palmares dal 2003, ma anche Allegri non ha fatto troppi drammi: anche perché il calendario è fitto e serve rimanere concentrati.

Testa a Riyad e campionato

Il Corriere della Sera, questa mattina, nell'analizzare la sconfitta del Diavolo cerca già di voltare pagina. Sono gli impegni, importanti, che lo impongono. Il Milan lunedì sarà a Torino per affrontare un Toro ferito che rappresenta storicamente una delle trasferte più complicate. Poi dopo ci saranno una serei di gare in campionato contro Sassuolo, Verona, Cagliari, Genoa e Fiorentina. Un treno da sfruttare il più possibile che sarà interrotto dal viaggio a Riyad per la Supercoppa. Questi sono i due obiettivi di Allegri da qui a un mese: più punti possibile in campionato per rimanere in vetta e cercare il colpo gobbo in Arabia Saudita come successo undici mesi fa.

Altro passo

È chiaro che per fare tutto questo, serve che il Milan acceleri, soprattutto rispetto ai ritmi troppo lenti imposti ieri. Ora tutte le energie rossonere devono essere canalizzate sul campionato e sulla Supercoppa, gli unici impegni che rimangono in calendario ad Allegri e soci. L'obiettivo è non guardare troppo in là ma, come detto, cercare di sfruttare un calendario che, al netto dell'impegno arabo, sarà libero dai big match. Un mese, il prossimo, che traghetterà la squadra al mercato di gennaio. Se si riuscirà a mantenersi nelle posizioni alte, anche la dirigenza sarà più incline a intervenire sul mercato per innalzare la rosa. Intanto sembra fatta per il terzino 20enne Arizala, colombiano: da capire come verrà gestita l'incognita punta con Gimenez che potrebbe rimanere, stando almeno alle parole di suo padre.