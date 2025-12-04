Lazio-Milan 1-0, le pagelle: fioccano i 5. Nkunku è da 4. Maignan da 7

Il Milan esce dalla Coppa Italia, perdendo per 1-0 in casa della Lazio. Un primo tempo brutto, anzi il più brutto dell’Allegri-bis. Adesso testa al Torino con una squadra che dovrà alzare nettamente la qualità della prestazione.

Lazio-Milan 1-0, le pagelle:

Maignan 7: decisivo, a fine primo tempo, a dire di no a Isaksen che calcia da posizione ravvicinata. Posizionamento perfetto a rimediare un’uscita non perfetta. Nulla può sulla girata di testa di Zaccagni. Spettacolare su Noslin.

Tomori 6: qualche sbavatura qua e là, ma nel complesso argina bene Zaccagni. Con le buone e con le cattive.

De Winter 5: impostare non è il suo mestiere e nel primo tempo fa venire i brividi a tutti. Meglio nel secondo tempo, quando compie anche un paio di salvataggi, ma poi perde Zaccagni in occasione del gol laziale.

Pavlovic 6: per colpa di Estupinan è costretto a giocare con l’ammonizione sopra la testa dal secondo minuto del primo tempo. Solido per tutto il resto dalla gara.

Saelemaekers 5: la sua prova più brutta da quando è tornato al Milan. Vero è che i rossoneri, specialmente nel primo tempo, non fanno nulla ma anche lui non si accende praticamente mai. (dal 64’ Nkunku 4: adesso è davvero un caso. Non ci sono più alibi che tengano. L’ex Chelsea è assolutamente un ectoplasma in entrambe le fasi. Il dubbio che questa estate siano stati bruciati 37 milioni inizia a montare sempre più forte).

Ricci 5.5: non convince fino in fondo. Si scambia spesso la posizione con Jashari in una sorta di doppio play che non porta a granché. Nemmeno negli inserimenti senza palla si fa notare.

Jashari 6: cresce nel corso della partita. Fa intravedere cose interessanti in impostazione. Illuminante un suo arcobaleno che Estupinan trasforma nell’assist per Leao per l’occasione più importante del secondo tempo e che avrebbe potuto sbloccare il risultato a favore del Milan. (dall’80’ Modric sv).

Rabiot 6: giocatore di caratura in ogni fase. Si carica la squadra sulle spalle nel momento complicato del primo tempo e nel secondo non sbaglia nulla.

Estupinan 5: un primo tempo ampiamente insufficiente, dove se può sbagliare qualcosa, la sbaglia. Costringe Pavlovic a spendere il fallo, è spesso posizionato male con il corpo e l’unica cosa buona che fa è una diagonale dove, di testa, anticipa Isaksen. Meglio nella ripresa, quando trova spazi per liberare la falcata. Bello l’assist che Leao sciupa. (dall’87’ Bartesaghi sv).

Loftus-Cheek 5.5: fa una fatica bestiale a fare il centravanti. Non tiene un pallone e quando si mette frontale, viene stoppato. Di testa ne prende un paio, ma non inquadra la porta. (dall’80’ Pulisic sv).

Leao 5: serata non lucida di Rafa, che si divora un gol praticamente fatto al 70’, su assist perfetto di Estupinan. La palla gli rimbalza davanti, ma poteva e doveva far meglio a pochi metri dai pali di Mandas.

Allenatore:

Allegri 5.5: il primo tempo è molto brutto, anzi il più brutto da quando è tornato. Meglio nel secondo tempo, ma c’è un netto divario tra i titolari e le riserve.