Milan-Pisa, le pagelle: Athekame all'improvviso. Nkunku fantasma, Modric QI superiore

vedi letture

Queste le pagelle di Milan-Pisa 2-2:

Maignan 5.5: inoperoso per tutta la partita, sul rigore viene spiazzato come sempre. Una volta era diverso dagli undici metri.

De Winter 5: sfortunato perché concede il penalty del pareggio con un braccio troppo lontano dal corpo, anche se il movimento non sembra così innaturale.

Gabbia 6: mai in difficoltà per 85 minuti, poi in occasione del gol di Nzola lascia un buco centrale che l’attaccante del Pisa riempie. Si lamenta per un fallo, la stessa spinta a due mani che a Lecce gli ha fatto annullare il gol.

Pavlovic 6.5: solido dietro, ogni tanto parte al galoppo palla al piede e scombina i piani di tutti. Trottola impazzita ma almeno ci prova sempre: è l'ultimo a mollare. Da un suo recupero disperato all'ultimo nasce la palla del potenziale 3-2 che Saelemaekers spreca.

Saelemaekers 6: corre per due e per questo non è sempre lucidissimo negli ultimi metri. Prova la botta da fuori, Semper gli nega il gol con una bella parata in tuffo. È uno dei pochi che prova sempre l’uno contro uno con grande personalità, fa ammonire un paio di avversari. Si divora il gol del 3-2 finale, un grandissimo peccato. Ma da lì non si tira di punta: mezzo punto in meno.

Fofana 5.5: indubbiamente utile in fase di copertura, a volte si addormenta sul più bello. Mette Leao in porta con un tacco geniale, Rafa non sfrutta il cioccolatino prendendo la traversa. Nel finale sbaglia qualche appoggio semplice di troppo.

Modric 6: QI calcistico troppo superiore rispetto agli altri. Fa sfigurare gli avversari ma anche i compagni di reparto. Viene picchiato sistematicamente dall’inizio alla fine della partita.

Ricci 5: scolastico, non si prende mai la responsabilità della verticalizzazione o del tiro anche quando ne ha l’occasione. È lecito aspettarsi di più.

Bartesaghi 6: spinge tantissimo e mette palloni interessanti. Una buona prova che dimostra di poterci stare tra i grandi (dal 77’ Athekame 6: Si perde Nzola, tenendolo anche in gioco, che gli taglia alle spalle e va a segnare indisturbato a tu per tu con Maignan il gol del 2-1. Poi si riscatta con la rete del 2-2: un destro da fuori che bacia il palo e spiazza Semper. Serata frizzantina).

Gimenez 5.5: più uomo squadre che attaccante. Soffre il fatto che gli arrivino pochissimi palloni giocabili nella zona calda ma lui non si aiuta (dal 77’ Nkunku 4.5: appena entrato si divora un’occasione colossale facendosi rimpallare il tiro al limite dell’area di porta. Dopo pochi minuti il Pisa raddoppia).

Leao 6.5: si accende, segna e sembra farsi male. Va a sprazzi ma rimane comunque pericoloso. Prende una traversa da una posizione troppo comoda per non fare gol. Poi si fa perdonare con un assist al bacio per Nkunku che però spreca in modo inspiegabile.

Allegri 6: ha fuori metà squadra per infortunio, questa volta i cambi non ribaltano il risultato come stava succedendo ultimamente. Ma è anche vero che non è colpa sua se Nkunku sbaglia il gol del KO e Athekame fa un pasticcio difensivo prima del gol: questi ha, questi ha messo.