Allegri a Sky: "Partita scorbutica. Oggi non sarà semplice: De Winter quand'è entrato ha fatto bene"

Tutto pronto a San Siro dove, tra pochi minuti, prenderà il via la partita tra Milan e Pisa, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A Enilive. Nel pre gara, ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. Le sue dichiarazioni.

Che partita è?

"Bisogna dare seguito dei risultati fatti fino ad ora. Sarà una partita molto scorbutica, loro sono molto fisici e bravi sulle palle inattive. Serve partita di grande attenzione e qualità tecnica"

Scelta di cambiare la difesa...

"Stanno tutti bene. Ho fatto questa scelta: Tomori ha giocato molto e martedì abbiamo un'altra paritta. De Winter quando è entrato ha fatto bene: speriamo di avere indovinato la scelta"

Consapevole dell'entusiasmo che c'è attorno al Milan?

"C'è entusiasmo ma noi dobbiamo rimanere con i piedi per terra e continuare a lavorare. Oggi è una partita da vincere e non sarà semplice"

Che mentalità serve?

"L'importante è avere l'atteggiamento giusto e grande rispetto del Pisa: queste partite si portano a casa solo con grande rispetto per la squadra avversaria"