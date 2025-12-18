Guidi sicuro: “Farei rifiatare Modric. Jashari l’ho visto bene, ma deve giocare”

Nell'ultima puntata del podcast La Tripletta della Gazzetta dello Sport, il giornalista della medesima testata Marco Guidi ha parlato della situazione Modric, del fatto che molti sono convinti che sia arrivato il momento di far rifiatare il centrocampista croato per farlo tornare al massimo della condizione come lo era ad inizio stagione. Queste le sue parole:

"Col senno di poi è facile dire che Modric doveva riposare perchè non hai vinto. Però sono d'accordo con questa tesi, in primis perchè Jashari l'ho visto bene in Coppa Italia contro la Lazio, e ovviamente ha bisogno di minuti altrimenti non recuperi la condizione e secondo me può essere utile a questo Milan. Ti dico però che toglierlo a partita in corso è difficile, perchè dopo il 2-2 il tifoso ti ha rimproverato di aver tolto Pulisic e quindi di non avere poi la forza di segnare il terzo gol, nonostante Pulisic non abbia fatto chissà che cosa. Con Modric sarebbe stata la stessa cosa, è stato uno dei pochi che ha avuto il nervo per provare a vincere la partita. Paradossalmente ha fatto meglio sul 2-2 che sul 2-1. Quindi togliere Modric a partita in corso è molto difficile".