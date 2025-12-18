Quanto guadagna il Milan dalla Supercoppa: già incassati oltre 2 milioni, ma vincendo stasera...

Si riportano di seguito i premi in denaro per le partecipanti alla Supercoppa Italiana: 2.4 milioni di euro per ciascuna semifinalista perdente e 6.7 milioni per la finalista sconfitta. Alla società vincente della Supercoppa Italiana andranno invece 9.5 milioni, che possono salire fino a 11 con ulteriori bonus.

NAPOLI-MILAN, LE PAROLE DI ALLEGRI IN CONFERENZA STAMPA

“Col Napoli - ha spiegato mister Massimiliano Allegri in conferenza stampa - è una partita diversa rispetto a quella contro il Sassuolo, è una gara secca dove l’obiettivo è arrivare a giocare la finale. Il Napoli è una squadra molto forte. Sarà una partita complicata e difficile. Per quanto riguarda i gol presi, ci sono di momenti in cui dovevamo fare meglio. Speriamo di ripensarci da martedì. Fofana è completamente a disposizione, Leao lo vedremo dopo l’allenamento di oggi. Abbiamo sempre giocato con tre giocatori offensivi. Saelemaekers è quello che fa variare la disposizione. Abbiamo recuperato Athekame e Jashari, perché ci servono energie nuove visto che abbiamo giocato sempre con gli stessi giocatori. Il Napoli, indipendentemente dall’aspetto tattico, è una squadra forte, che segna tanto dentro l’area. Domani è una gara secca, bella, con giocatori di qualità. Gimenez ha fatto un consulto medico e gli è stato consigliato di operarsi. L’intervento dovrebbe essere domani mattina. Il mercato del Milan è quello di recuperare i giocatori a disposizione, poi vedremo cosa potremo fare sul mercato insieme alla società. Il Napoli è stato molto aggressivo nelle gare con Juve e Roma. Dobbiamo esser bravi a giocare bene tecnicamente".