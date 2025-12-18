Jashari su Modric: "Giocare con lui è incredibile, posso imparare molto. Ha una mentalità vincente incredibile"

Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Milan Ardon Jashari ha parlato delle soddisfazioni che in questa prima parte della sua esperienza in rossonero non è riuscito a togliersi per via del brutto infortunio al perone che l'ha tenuto lontano dal campo per un po' di tempo. Non solo, ha anche dimostrato il desiderio di mostrare quello che vale e spera di riuscirlo a fare già da stasera contro il Napoli.

Adesso si allena e gioca con Modric. Che calciatore è Luka? Cosa può imparare da lui?

"Giocare con lui è incredibile per tutti, non solo per me. Io occupo la sua stessa posizione e posso imparare molto: ha caratteristiche tecniche eccezionali, ma anche una personalità super che mostra anche nel modo in cui si approccia con i ragazzi. Alla sua età chi ricopre il suo ruolo di solito si è già ritirato, mentre lui lavora tutti i giorni con impegno, ambizioni, motivazioni e disciplina. Ha una mentalità vincente incredibile".

Da Rabiot, che gioca mezzala, un altro ruolo che lei può ricoprire, cosa sta imparando?

"Rabiot fin dal primo giorno ha avuto un grande impatto con la squadra ed è importante per il Milan. Per come “legge” la partita e per come gioca a calcio. Non puoi imitarlo perché ognuno ha le proprie qualità e caratteristiche fisiche, ma da campioni come lui e Modric puoi comunque prendere qualcosa e diventare più completo".