Settore giovanile, il programma di questo weekend
Nel programma del weekend del Settore Giovanile rossonero spicca l'impegno casalingo della Primavera femminile, alla prima partita da capolista: un impegno importante, quello delle ragazze di Zago, al PUMA House of Football contro la temibile Fiorentina. In casa anche la Primavera maschile, che riceve il Napoli per dare continuità alla vittoria ottenuta sul campo del Genoa, avversaria a sua volta dell'Under 18. Nel resto del fine settimana diversi impegni per le Under femminili e per le squadre più giovani, con tante partite in programma al PUMA House of Football.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
SABATO 21 FEBBRAIO
UNDER 9: campionato, Alcione-Milan, ore 9.30 - CS Kennedy, Milano
PRIMAVERA MASCHILE: 26ª giornata, Milan-Napoli, ore 11.00 - Sportitalia Village, Carate Brianza (MB)
UNDER 17 FEMMINILE: 3ª giornata, Como 1907-Milan, ore 15.00 - CS Comunale, Casate con Bernate (CO)
UNDER 12: campionato, Milan-Pro Sesto, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 10: campionato, Milan-Franco Scarioni, ore 15.00 - PUMA House of Football
UNDER 13: campionato, Pro Vercelli-Milan, ore 16.30 - CS P. Rossini, Briosco (MB)
UNDER 14: campionato, Pro Vercelli-Milan, ore 17.00 - Comunale "Tavano", Trino (VC)
UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Baggio Secondo-Milan, ore 17.00 - Via Olivieri 11, Milano
DOMENICA 22 FEBBRAIO
UNDER 13 FEMMINILE: campionato, Milan-Villa, ore 11.30 - PUMA House of Football
UNDER 15 FEMMINILE: campionato, Milan-Südtirol, ore 13.00 - PUMA House of Football
UNDER 18: 24ª giornata, Genoa-Milan, ore 15.00 - CS Begato 9, Genova
PRIMAVERA FEMMINILE: 16ª giornata, Milan-Fiorentina, ore 15.30 - PUMA House of Football
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan