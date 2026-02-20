Il Verona cola sempre più a picco: tris del Sassuolo con un super Berardi

vedi letture

L'Hellas Verona cola sempre più a picco ed è sempre più ultimo. La 26esima giornata del campionato di Serie A Enilive si è aperta questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia dove il Sassuolo ha avuto vita facilissima con il fanalino di coda del torneo: un 3-0 secco il risultato finale della sfida, maturato in poco più di un'ora. Apre le marcature Andrea Pinamonti e poi a cavallo tra prima e seconda frazione di gioco Domenico Berardi sigla la sua personale doppietta, confermandosi il trascinatore della squadra di Grosso che si gode una classifica tranquilla. Gli scaligeri non vincono da 11 partite, era il 14 dicembre 2025.

Si riporta di seguito il programma della 26esima giornata di Serie A:

20/02/2026 Venerdì 20.45 Sassuolo - Verona 3-0

21/02/2026 Sabato 15.00 Juventus - Como DAZN

21/02/2026 Sabato 18.00 Lecce - Inter DAZN

21/02/2026 Sabato 20.45 Cagliari - Lazio DAZN/SKY

22/02/2026 Domenica 12.30 Genoa - Torino DAZN

22/02/2026 Domenica 15.00 Atalanta - Napoli DAZN

22/02/2026 Domenica 18.00 Milan - Parma DAZN/SKY

22/02/2026 Domenica 20.45 Roma - Cremonese DAZN

23/02/2026 Lunedì 18.30 Fiorentina - Pisa DAZN

23/02/2026 Lunedì 20.45 Bologna - Udinese DAZN/SKY