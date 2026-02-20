Serie A, la classifica aggiornata: Sassuolo sogni d'oro, Verona incubi di piombo
Nell'anticipo del venerdì, appena terminato, il Sassuolo, vittorioso per 3-0 sull'Hellas Verona, si regala una notte di sogni in grande, portandosi all'ottavo posto in classifica e superando sia Lazio che Bologna, le quali dovranno rispondere nel prosieguo del fine settimana. Per gli Scaligeri continua l'incubo: la squadra veronese rimane inchiodata all'ultimo posto, insieme al Pisa che giocherà domani, ma la quota salvezza rischia di allontanarsi sempre di più.
Si riporta di seguito la classifica della Serie A dopo 25 giornate:
Inter 61
Milan 54
Napoli 50
Roma 47
Juventus 46
Atalanta 42
Como 42
Sassuolo 35*
Lazio 33
Bologna 33
Udinese 32
Parma 29
Cagliari 28
Torino 27
Cremonese 24
Genoa 24
Lecce 24
Fiorentina 21
Pisa 15
Verona 15*
*una partita in più
