Leao risponde presente: Rafa ha già eguagliato il suo score personale dell'anno scorso
Dopo il pareggio casalingo contro il Como, il Milan di Massimiliano Allegri si avvicina al prossimo incontro in campionato domenica alle 18.00 contro il Parma. Una partita complicata, dove i rossoneri non potranno sbagliare per evitare di complicare il proprio percorso verso la qualificazione alla prossima Champions League. Di seguito statistiche e curiosità prima del match:
LEAO E I NUMERI AL MILAN
Rafael Leao ha eguagliato i gol segnati nell'intero scorso campionato (otto in 34 partite) e potrebbe arrivare ad almeno nove reti stagionali in Serie A per la prima volta dal 2023/24; il portoghese, inoltre, ha preso parte a tre marcature (due reti, un assist) nelle ultime quattro sfide contro il Parma in campionato, incluso il gol nel match di andata, il suo secondo centro su rigore nella massima serie (dopo quello contro la Fiorentina lo scorso ottobre).
