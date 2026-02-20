Borghi duro: “Gesto di Fabregas brutto e antisportivo, duro da accettare”

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha parlato del match tra Milan e Como di mercoledì sera, analizzando prestazione collettiva e parlando delle ambizioni rossonere per lo scudetto. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"Dopo l'1-1 la partita è stata bella, vibrante, con situazioni, con occasioni, il Milan ne ha avute due con Fofana e Pulisic, il Como non ne ha avute di così chiare ma di vampate ne abbiamo viste parecchie. Il finale non è stato un bel finale, tra l'altro prolungato nel post partita. È un argomento interessante, abbiamo viste cose un po' bruttine dal punto di vista sportivo e delle reazioni negli ultimi tempi. Il gesto di Fabregas su Saelemaekers è stato brutto eh, è un gesto brutto, antisportivo. Poi lui chiede scusa, ma quella è una cosa molto faticosa da accettare tra professionisti di massimo livello. La reazione di Allegri è forte, potente e si trascina nel post partita. La coda del post partita mi fa pensare che ci fossero dei conti da sistemare"