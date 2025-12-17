Probabile formazione Napoli-Milan: De Winter dall’inizio, Leao ancora in dubbio

È terminato l'allenamento serale della squadra allenata da Massimilano Allegri alla vigilia della semifinale che vedrà i rossoneri sfidarsi contro il Napoli di Antonio Conte. Come raccontato in precedenza, Rafa Leao ha svolto un lavoro personalizzato precedente all'allenamento del gruppo squadra e, per questo, è ancora in dubbio la sua presenza per domani. Massimiliano Allegri dovrà rinunciare sia a Matteo Gabbia che a Santiago Gimenez: nessuno dei due è partito con la squadra e anzi il messicano domani sarà sotto i ferri per la pulizia ossea della caviglia, un intervento che allungherà di almeno sei settimane la sua lontananza dai campi. Rientro invece totale per Fofana che si è allenato con i compagni ed è a completa disposizione dell'allenatore. Ricordiamo che la partita verrà giocata domani alle 20:00, orario italiano, al King Saud University Stadium, stadio di casa dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

Allegri si affida a Maignan tra i pali: la linea difensiva vede il cambio obbligato con De Winter che giocherà come centrale e Tomori-Pavlovic nei ruoli di braccetti. In mezzo al campo fiducia agli uomini visti con il Sassuolo: Saelemaekers e l'ispirato Bartesaghi sulle corsie laterali, Modric in mezzo con Loftus-Cheek e Rabiot ai suoi fianchi. In attacco prevista nuovamente la coppia Pulisic-Nkunku.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)

16 Maignan

23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 8 Loftus-Cheek 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

18 Nkunku 11 Pulisic

A DISPOSIZIONE - 1 Terraciano, 2 Estupinian, 4 Ricci, 10 Leao, 19 Fofana, 24 Athekame, 27 Odogu, 30 Jashari, 37 Pittarella

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti: Imperiale - Rossi

IV Uomo: Pezzuto

VAR: Aureliano

AVAR: Dionisi

DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN

Data: Giovedì 18 dicembre 2025

Ora: 20.00 (orario italiano)

Stadio: Al-Awwal Stadium, Riad

Diretta TV: Italia 1, Mediaset Infinity

Web: MilanNews.it