MN - Leao si allena a parte, in dubbio per domani. Allenamento in corso a Riad

Il Milan continua nella sua giornata di vigilia a Riad, Arabia Saudita, dove domani sera alle ore 20 italiane cercherà di accedere alla finale della Supercoppa Italiana, affrontando il Napoli di mister Antonio Conte. I rossoneri da pochi minuti hanno cominciato l'allenamento di rifinitura presso il campo Princess Noura, alla presenza per i primi 15 minuti della stampa tra cui l'inviato di MilanNews.it.

Leao si allena a parte

L'attesa più grande riguardava Rafael Leao, anche dopo le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa di questa mattina che aveva sottolineato come bisognava aspettare l'allenamento per capire le reali condizioni del portoghese. Il numero 10 rossonero si è allenato da solo prima dell'allenamento di gruppo, svolgendo un programma personalizzato. Dunque, è molto difficile pensare che Leao possa partecipare alla sfida di domani contro i partenopei, rimanendo in dubbio anche per la panchina. Presente invece in gruppo Youssouf Fofana: il centrocampista francese è dunque recuperato per la gara di domani.

di Pietro Mazzara, inviato a Riad, e Antonio Vitiello