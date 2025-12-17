MN - Milan, si avanza su Fullkrug: operazione in prestito entro fine anno

Le prossime settimane potrebbero essere molto importanti nell'economia della stagione rossonera, non solo perchè il Milan si gioca un trofeo in questi giorni; non solo perché spesso il mese di gennaio, a livello di campo, è uno dei più complicati da gestire; ma anche per il calciomercato che dovrà portare rinforzi in dote alla squadra di Allegri. L'obiettivo numero uno è un nuovo attaccante e il nome di Niclas Fullkrug si fa sempre più concreto.

Il Milan avanza

Se già in condizioni normali l'urgenza di portare alla corte di Max una nuova punta era prioritaria, alla luce della probabile operazione di Santiago Gimenez, che potrebbe tenere il messicano lontano dai campi per un altro mese e mezzo, l'acquisto di un nuovo centravanti diventa tassativo per il Milan. Il nome è quello di Niclas Fullkrug, già obiettivo nell'estate 2024 e oggi ai margini della rosa del West Ham: il profilo ideale da prendere a gennaio e che potrebbe andare incontro alle caratteristiche di punta di peso e d'area di rigore che è mancata come il pane al Diavolo in questa prima parte di stagione. La redazione di MilanNews.it può confermare che il Milan sta avanzando deciso su questa operazione e ha l'obiettivo di chiuderla già entro la fine dell'anno 2025, in modo tale da portare il più velocemente possibile un nuovo rinforzo a Milanello.

Prestito

Secondo quanto appreso, Milan e West Ham si accorderanno per una operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto: l'ingaggio dell'attaccante tedesco è pesante e il club rossonero, verosimilmente, non si libererà di nessun giocatore all'interno del reparto offensivo. Come detto da via Aldo Rossi vogliono chiudere l'operazione entro il 31 dicembre così da poterlo tesserare non appena il mercato aprirà i battenti. A margine, va rimarcato come la sessione aprirà il 2 gennaio: quella sera alle 20.45 il Milan sarà ospite del Cagliari e anche se il tesseramento avvenisse nel giorno di apertura, il giocatore sarebbe disponibile per giocare a partire dal 3 gennaio.

di Pietro Mazzara, inviato a Riad