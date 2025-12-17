Fabrizio Romano: "Confermiamo gradimento Milan su Vlahovic, ma nessun accordo fatto"

Nei giorni scorsi dalla Spagna si è parlato di un Barcellona pronto a tirarsi fuori dalla corsa a Vlahovic a parametro zero sia per i costi e sia perché l’attaccante serbo sembra essere vicino ad un accordo con il Milan. Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube, fa il punto della situazione sull’attaccante della Juventus. Queste le sue parole:

“Scade, lo sappiamo bene, anche il contratto di Dusan Vlahovic. Con massimo rispetto di tutte le informazioni, era circolata una voce dalla Spagna a proposito della possibilità che Vlahovic abbia un accordo fatto con il Milan. Che Vlahovic sia nella lista degli attaccanti più graditi al Milan lo sappiamo da tempo, lo diciamo dalla scorsa estate che è stata molto caotica dal punto di vista dell’attaccante per il Milan, tant’è che alla fine è arrivato Nkunku dopo tante situazioni e tante storie che appartengono al passato. Che il gradimento del Milan per Vlahovic resiste dobbiamo assolutamente confermarlo. Questo non cambia. Ma da qui a dire che Vlahovic abbia un accordo già fatto e blindato col Milan oggi questo non viene confermato da tutte le parti in causa. Sia lato Milan che lato Vlahovic non risultano accordi fatti. Poi Vlahovic può liberarsi a zero dalla Juventus e questo tiene aperte tante piste. Quella che può portare all’Italia, quella che può portare anche all’estero. Non dimenticate le chiamate del Bayern ad ottobre, che poi si sono fermate lì. Il Bayern ha chiamato nella prima settimana di ottobre e da lì zero altri contratti. Il Barcellona si è informato a fine ottobre ma in questo caso ad oggi non si è ancora andati avanti. È molto presto, il giocare è infortunato e non andrà via a gennaio. È un discorso che appartiene all’estate, ma oggi non risultato accordi impostati o fatti”.