Saelemaekers passerà da un ingaggio di 1,2 milioni stagionali a circa 3 a partire dal 2026

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sul rinnovo di Alexis Saelemaekers: "Non ci sono solo nodi da sciogliere nella gestione dei rinnovi contrattuali a Casa Milan. In attesa di capire l'evoluzione che prenderà il caso Maignan, arriva una fumata bianca importante. Quella che porta Alexis Saelemaekers a prolungare il suo vincolo col Diavolo fino al 2031 (il contratto decorrerà da luglio 2026). Se ne stava parlando da un po', l'intenzione da entrambe le parti era quella di andare a dama entro la fine dell'anno, e così è stato. L'esterno belga è considerato dalla dirigenza uno degli imprescindibili di questa rosa, un giocatore tornato alla base dopo i prestiti a Bologna e Roma dove è cresciuto in maniera evidente. L'attuale contratto era in scadenza nel 2027. Saelemaekers passerà da un ingaggio di 1,2 milioni stagionali a circa 3".

RINNOVO MERITATO

Nei giorni scorsi il Milan ha chiuso il rinnovo di Alexis Saelemaekers: le parti hanno infatti trovato un accordo totale per il prolungamento del belga fino al 30 giugno 2031 con adeguamento dell'ingaggio che salirà fino a circa 3 milioni di euro a stagione. L'ufficialità è arrivata oggi pomerigio e si tratta certamente di una mossa importante del Diavolo visto che parliamo di un giocatore che si sta dimostrando preziossimo per Max Allegri. Dopo due stagioni in prestito a Bologna e Roma, Saelemaekers è tornato in estate a Milanello e il tecnico livornese ha voluto fortemente la sua permanenza al Milan. E non è un caso che il belga sia uno dei giocatori più utilizzati fino a questo momento: 1517' in campo tra Serie A e Coppa Italia, solo Pavlovic ha giocato più di lui (1542'). L'importanza di Alexis nella squadra rossonera è sotto gli occhi di tutti: dà qualità alla fascia destra milanista, dà una grande mano in difesa tanto che non è raro vederlo come quinto di difesa in alcune situazioni e corre come un matto su tutta la fascia. Ovviamente ci sono anche delle cose che Saelemaekers deve migliorare per diventare ancora più incisivo: il belga è uno che non si risparmia mai e per questo a volte gli manca un po' di lucidità in alcune situazioni offensive, nelle quali sbaglia il passaggio o la scelta. La sua generosità è senza dubbio uno dei suoi punti di forza, anche se in certi momenti si trasforma quasi in un limite. Ma un giocatore come lui è quello che vogliono tutti gli allenatori e per questo Allegri se lo tiene molto stretto.