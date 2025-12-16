Milan, a gennaio serva anche un'alternativa a Saelemaekers sulla destra
MilanNews.it
Ieri il Milan ha annunciato il rinnovo di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2031. Un prolungamento più che meritato per il giocatore belga che è diventato un punto di riferimento nella squadra di Max Allegri che in estate aveva voluto fortemente la sua permanenza a Milanello dopo le ultime due stagioni in prestito a Bologna e Roma.
Secondo il Corriere della Sera in edicola stamattina, a gennaio il Milan dovrà prendere anche un'alternativa a Saelemaekers, uno che lo possa rimpiazzare quando nel finale di partita esaurisce la benzina (lo si è visto anche domenica contro il Sassuolo). Sulla fascia destra manca un suo alter ego perchè finora Zachary Athekame si è dimostrato ancora troppo acerbo.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Rinnovo Maignan: secondo il CorSera il dialogo tra le parti è migliorato, ma resta un’operazione parecchio complessa
Arrivata la firma! Spiraglio Maignan. Il Milan ha bloccato la punta. Ma ancora tanti errori controdi Antonio Vitiello
Le più lette
2 Arrivata la firma! Spiraglio Maignan. Il Milan ha bloccato la punta. Ma ancora tanti errori contro
3 Calabria: "Quando ho ricevuto l’ufficialità della partenza ho fatto il giro tra i campi di Milanello, ho pianto molto"
4 Calabria: "Durante l’ultimo anno e mezzo a Milano ho vissuto un momento personale molto, molto complicato fuori dal campo. Ora ho una psicologa"
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
08/12 Conte batte Spalletti 2-1. Il Napoli torna in vetta la Juve sprofonda a -8. Nuova caduta della Roma
Primo Piano
Pietro MazzaraRosa corta: la tesi non regge più. Serve un mercato vero a gennaio. Maignan: c'è una deadline per il rinnovo
Andrea LongoniNiente scherzi. Gimenez non cancella l'emergenza. Mercato di fantasia. La carta Loftus-Cheek...
Perth, ci rivediamo un'altra volta: manca l'ufficialità. Ecco quando e dove si potrà giocare Milan-Como
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com