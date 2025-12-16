Milan, a gennaio serva anche un'alternativa a Saelemaekers sulla destra

Ieri il Milan ha annunciato il rinnovo di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2031. Un prolungamento più che meritato per il giocatore belga che è diventato un punto di riferimento nella squadra di Max Allegri che in estate aveva voluto fortemente la sua permanenza a Milanello dopo le ultime due stagioni in prestito a Bologna e Roma.

Secondo il Corriere della Sera in edicola stamattina, a gennaio il Milan dovrà prendere anche un'alternativa a Saelemaekers, uno che lo possa rimpiazzare quando nel finale di partita esaurisce la benzina (lo si è visto anche domenica contro il Sassuolo). Sulla fascia destra manca un suo alter ego perchè finora Zachary Athekame si è dimostrato ancora troppo acerbo.

