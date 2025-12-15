Fabrizio Romano: "Non risulta un discorso tra Milan e Thiago Silva. Lui vuole tornare in Europa ma ci sono altri club più avanti"

Nella giornata di ieri Thiago Silva ha giocato la sua ultima partita con il Fluminense, con il difensore brasiliano che ha la volontà netta e chiara di tornare in Europa per stare più vicino alla sua famiglia. Nonostante le tante suggestioni a questo punto un suo ritorno al Milan sembra improbabile: ne parla così Fabrizio Romano in un video sul suo canale YouTube:

“Continuo a confermarvi quanto non risulti in questo momento un discorso in piedi tra il Milan e Thiago Silva: oggi risulta che ieri Thiago, dopo la partita col suo Fluminense, abbia comunicato ai compagni, anche in lacrime, che andrà via. Nonostante l’intenzione del suo club di non lasciarlo andare Thiago è stato chiaro e ha chiesto di andare per essere più vicino alla sua famiglia, che per larga parte del tempo vive a Londra. Ad oggi non mi risulta che Thiago Silva stia parlando con club italiani. Mi risulta che Thiago voglia tornare in Europa, ma la destinazione sarà un’altra. Ad oggi questa è la sensazione. Se poi dovessero esserci sviluppi col Milan o altri club ve lo faremo sapere, ma da quello che mi risulta difficilmente sarà Italia. Ci sono club più avanti in questo momento: Europa sì, ma Italia difficile”.