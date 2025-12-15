Romano: “Thiago Silva lascia il Fluminese. Vuole tornare in Europa già a gennaio”

Il mercato di gennaio è ormai alle porte e, come di consueto, sono tanti i nomi che iniziano a circolare in orbita cessioni ed entrate. Notizia di pochissimi minuti fa è quella che riguarda l'ex difensore rossonero Thiago Silva, attualmente in forza alla Fluminese. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo profilo X, il difensore ha deciso di lasciare la Fluminese e diventare svincolato in vista del Mondiale del 2026. Il brasiliano quindi sarà svincolato già da gennaio con l'obiettivo di tornare in Europa.

Nelle scorse settimne il brasiliano era stato accostato ai rossoenri che, vista la coperta corta anche in difesa, dovrebbero portare a Massimiliano Allegri un nuovo centrale, magari esperto e pronto ad essere utile alla causa sin da subito, proprio come lo sarebbe Thiago Silva che conosce molto bene sia il Milan sia il campionato italiano.