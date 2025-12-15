Secondo Sky il Milan ha bloccato Fullkrug del West Ham per gennaio

Stando a quanto riferisce Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24, il Milan ha praticamente bloccato Niclas Fullkrug del West Ham. È evidente che ci sia una difficoltà anche numerica nell'attacco rossonero e quindi a Casa Milan stanno iniziando a portarsi avanti con il lavoro in vista del mercato di gennaio.

In attesa di capire se e come ci saranno ulteriori opportunità durante la sessione invernale il Milan ha deciso di bloccare il tedesco, in ogni caso in uscita dal West Ham, e vorrà capire anche quali sono le condizioni definitive, accordo tra club e di contratto, per arrivare poi alle eventuali firme.