Gol annullato a Pulisc. Sabatini non ha dubbi: "Quello di Loftus-Cheek non è fallo nemmeno a basket"

Presente negli studi di Pressing, Sandro Sabatini ha commentato il pareggio del Milan contro il Sassuolo, partendo dal gol annullato a Pulisic per un fallo di Loftus-Cheek: "Quello non è fallo nemmeno a basket. Di spinte del genere ce ne sono altre in area in quel momento. Il cambio di Pulisic? Per me è un cambio che Allegri non rifarebbe. Il Milan sta facendo di più di quello che vale effettivamente la squadra".

Questo il tabellino di Milan-Sassuolo, match valido per la quindicesima giornata di Serie A.

MILAN-SASSUOLO 2-2

Marcatori: 13’ Kone, 34’ e 47’ Bartesaghi, 77’ Laurienté.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia (dal 60’ De Winter), Pavlović; Saelemaekers (dal 90’ Athekame), Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi (dal 90’ Estupinan); Nkunku, Pulisic (dal 73’ Ricci). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu; Jashari. All.: Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muhamerović, Candé (dal 59’ Doig); Thorstvedt, Matić, Koné; Volpato (dal 86’ Cheddira), Pinamonti (dal 86’ Moro), Fadera (dal 59’ Lauriente). A disp.: Satalino, Zacchi; Coulibaly, Odenthal; Iannoni, Lipani, Vranckx, Pierini. All.: Longo (Grosso squalificato).

Arbitro: Crezzini di Siena.

Ammoniti: 23’ Fadera, 23’ Loftus-Cheek, 66’ Thorstvedt

Recupero: 3’ 1T, 6’ 2T.