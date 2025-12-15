Le pagelle di Gabbia: per la Gazzetta è il peggiore in campo

Il Milan non è andato oltre il 2-2 contro il Sassuolo nella 15esima giornata di Serie A. Con questo pareggio i rossoneri lasciano il primo posto in classifica. Prestazione negativa da parte di tutto il collettivo, su tutti quella di Matteo Gabbia che non ha replicato le ultime giornate.

Per la Gazzetta dello Sport è il peggiore in campo con 5. Questa la spiegazione: "Non perdeva un duello da una vita. Ecco, Koné lo salta e apre la partita. Altre sbavature. Poi l'infortunio e la paura. Ha vissuto giornate migliori. Il Corriere dello Sport gli dà 5.5, questa la spiegazione: "Stranamente, lascia la sbarra alzata sull’inserimento di Konè. Si riprende subito, ma nella ripresa gli si pianta il ginocchio ed è costretto ad uscire". Stesso voto anche per Tuttosport: "Non riesce a tamponare Kone sullo 0-1, meglio nell’uno contro uno con Pinamonti. Esce per infortunio".