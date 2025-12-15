Ordine su Gimenez: "Chissà quando e come sarà pronto"

vedi letture

Franco Ordine, nel suo editoriale sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha analizzato così Milan-Sassuolo soffermandosi su Santiago Gimenez, assente anche ieri.

Questo un estratto: "Nkunku può esibire il cioccolatino scartato per il raddoppio di Bartesaghi e quell’artiglio nel finale su cui Muric può esprimere la sua prepotente fisicità ma è ancora troppo poco per meritare la guida dell’attacco del Milan e per riscaldare il posto a Gimenez che verrà pronto chissà quando e chissà come soprattutto".