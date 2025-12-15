La Fiorentina va avanti con Vanoli. Squadra in ritiro "fino a data da destinarsi"
(ANSA) - FIRENZE, 15 DIC - La Fiorentina va avanti con Paolo Vanoli. E' quanto trapela dal Viola Park dopo il confronto avvenuto all'indomani della sconfitta interna con il Verona che ha spinto la società verso il silenzio stampa e il ritiro della squadra "fino a data da destinarsi", almeno fino alla partita di campionato di domenica prossima al Franchi contro l'Udinese. Nel mezzo ci sarà l'impegno di Conference League giovedì sera in Svizzera con il Losanna contro cui il tecnico di Varese, chiamato a sostituire l'esonerato Stefano Pioli a inizio novembre e impegnato stamani a dirigere l'allenamento, dovrebbe essere ancora alla guida della squadra. (ANSA).
Pubblicità
News
Rosa corta: la tesi non regge più. Serve un mercato vero a gennaio. Maignan: c'è una deadline per il rinnovodi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Rosa corta: la tesi non regge più. Serve un mercato vero a gennaio. Maignan: c'è una deadline per il rinnovo
06:40 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
08/12 Conte batte Spalletti 2-1. Il Napoli torna in vetta la Juve sprofonda a -8. Nuova caduta della Roma
Primo Piano
Andrea LongoniNiente scherzi. Gimenez non cancella l'emergenza. Mercato di fantasia. La carta Loftus-Cheek...
Luca SerafiniIl primato rossonero è un insulto alla logica. Balle di mercato in grande anticipo. Fossi Scaroni, non parlerei di calcio... Simulatori a gettone, a seconda della parrocchia
Perth, ci rivediamo un'altra volta: manca l'ufficialità. Ecco quando e dove si potrà giocare Milan-Como
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com