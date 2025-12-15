La Fiorentina va avanti con Vanoli. Squadra in ritiro "fino a data da destinarsi"

(ANSA) - FIRENZE, 15 DIC - La Fiorentina va avanti con Paolo Vanoli. E' quanto trapela dal Viola Park dopo il confronto avvenuto all'indomani della sconfitta interna con il Verona che ha spinto la società verso il silenzio stampa e il ritiro della squadra "fino a data da destinarsi", almeno fino alla partita di campionato di domenica prossima al Franchi contro l'Udinese. Nel mezzo ci sarà l'impegno di Conference League giovedì sera in Svizzera con il Losanna contro cui il tecnico di Varese, chiamato a sostituire l'esonerato Stefano Pioli a inizio novembre e impegnato stamani a dirigere l'allenamento, dovrebbe essere ancora alla guida della squadra. (ANSA).