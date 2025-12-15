Zazzaroni: "Il Milan brucia troppi punti con le neopromosse"

Nel corso del suo editoriale sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha parlato così del Milan: "Il Milan non è facile alla sconfitta, ma brucia troppi punti con neopromosse, piccole e medie e insomma il campionato non sarà spettacolare - non lo è - ma perlomeno è avvincente".