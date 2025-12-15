MN - Milan, Gabbia e Gimenez non dovrebbero partire per Riyad. Ok Leao e Fofana per la Supercoppa

Dopo l'infortunio di ieri in Milan-Sassuolo, c'era parecchia preoccupazione in casa rossonera per le condizioni di Matteo Gabbia. Per fortuna gli esami a cui si è sottoposto nelle scorse ore hanno escluso lesioni capsulolegamentose e meniscali, ma il giocatore ha comunque riportato un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro. Il difensore non dovrebbe partire domani pomeriggio insieme al resto della squadra per Riyad in vista della Supercoppa Italiana: la decisione finale verrà presa solo domani, ma Gabbia ha ancora dolore e dovrebbe per questo restare a Milanello per lavorare e smaltire il problema al ginocchio.

Oltre a lui, anche Santiago Gimenez, che oggi ha proseguito il suo lavoro personalizzato, non dovrebbe partire per l'Arabia Saudita. Nessun problema invece per Rafael Leao e Youssouf Fofana che faranno parte della lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la Supercoppa Italiana.

Questo il programma della Supercoppa Italiana:

SEMIFINALI

Napoli - Milan, 18 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane

Bologna - Inter, 19 dicembre 2025 ore 22.00 local time - ore 20.00 italiane

FINALE

vincitrice Semifinale A – vincitrice Semifinale B, 22 dicembre 2025 ore 22.00 local time – ore 20.00 italiane

di Antonio Vitielo

