Le pagelle di Bartesaghi: che show! Prestazione da 8 per l'esterno rossonero

Il Milan non è andato oltre il 2-2 casalingo contro il Sassuolo nella 15esima giornata di Serie A. Giornata comunque indimenticabile per Davide Bartesaghi, autore di entrambe le reti rossonere, le prime nel massimo campionato italiano.

Per la Gazzetta dello Sport, la sua prestazione è da 8. Questa la spiegazione: "Allegri gli aveva chiesto coraggio. Fatto. I primi due gol in Serie A. E' in chiara fase di deflagrazione. Anche grazie alla rampa di Milan Futuro". Stesso voto anche per il Corriere dello Sport: "A nemmeno vent’anni, firma una doppietta da sogno, ribaltando da solo il vantaggio del Sassuolo. Intelligente nel farsi trovare pronto". Anche Tuttosport gli dà un 8 in pagella: "Mezzogiorno di fuoco: puntuale sul tiro-cross di Loftus-Cheek per festeggiare il suo primo gol in A. Poi l’inserimento vincente e il sinistro potente all’angolino per la doppietta".