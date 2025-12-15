Bartesaghi: "Ieri il mio primo gol in questo stadio, sogno che diventa realtà"

Oltre l'amarezza per il pareggio finale (e le solite follie arbitrali) Milan-Sassuolo lascia comunque una nota positiva che si chiama Davide Bartesaghi. Il terzino ha trovato il primo gol a San Siro con la maglia del Milan, realizzando addirittura una doppietta. Enorme gioia per il ragazzo e anche chi lavora con lui tutti i giorni viste le sue grandi potenzialità. Bartesaghi, con un post su Instagram, ha voluto ringraziare compagni, allenatore e staff:

"Quello che sembrava un sogno, ieri è diventato realtà realizzando il mio primo gol e la mia prima doppietta in questo stadio. Ringrazio il mister e lo staff per la fiducia che stanno riponendo in me, ringrazio i compagni, ringrazio i tifosi perché il loro calore per me e per noi é fondamentale. Rimane il rammarico di non aver portato a casa i 3 punti ma questo ci rende più forti. Andiamo avanti. Forza Milan".