Bologna, i convocati di Italiano per la Supercoppa italiana

Bologna, i convocati di Italiano per la Supercoppa italianaMilanNews.it
Oggi alle 15:20
di Federico Calabrese

Vincenzo Italiano ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la trasferta in Arabia Saudita, dove il Bologna giocherà le Final Four della Supercoppa italiana insieme a Milan, Napoli e Inter.

I CONVOCATI DI ITALIANO

Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Tomasevic, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.