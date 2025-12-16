Milan e Roma su Zirkzee: lo United vuole l'obbligo di riscatto

Il Milan sta cercando un nuovo attaccante per gennaio e al momento il nome più caldo è quello di Niclas Fullkrug, centravanti del West Ham che il Diavolo vorrebbe prendere in prestito. Se dal punto di vista economico è il più facile da raggiungere, tecnicamente non è il preferito degli uomini mercato rossoneri che stanno tenendo d'occhio anche altri profili come per esempio Joshua Zirkzee.

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che nelle scorse settimane ci sono stati dei contatti con l'entourage dell'olandese che vuole lasciare il Manchester United e tornerebbe volentieri in Italia dove ha già indossato la maglia del Bologna. A complicare tutto però c'è la richiesta del club inglese che vuole inserire nell'affare l'obbligo di riscatto a 35 milioni di euro. Su Zirkzee c'è anche la Roma.