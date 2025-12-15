Tre gol in un anno e mezzo per Fullkrug col West Ham. L'ultima presenza è per 12 minuti il 30 novembre

Niclas Fullkrug è uno dei nomi per il nuovo attaccante che il Milan potrebbe acquistare a gennaio. Da quando si è trasferito in Premier League, la punta tedesca classe 1993 ha messo a segno tre reti, tutte nelle passata stagione, nella quale ha collezionato 18 presenze. Quest'anno, invece, è ancora a secco: in 8 partite, di cui 5 da titolare, Fullkrug non ha ancora segnato; l'ultima presenza, tra l'altro, risale agli ultimi 12 minuti del match che gli Hammers hanno giocato in Premier League il 30 novembre.

TARE AL LAVORO

Il Milan ha un problema lì davanti, e ieri la prestazione deludente di Nkunku ha attivato un ulteriore campanello d'allarme che non può passare inosservato. Questa squadra ha bisogno di una prima punta, un centravanti in grado di far salire la squadra al momento del bisogno, anche perché ieri né Nkunku né Loftus-Cheek sono riusciti a farlo nel momento di massima pressione del Sassuolo.

Per questo motivo la dirigenza rossonera avrebbe cominciato a guardarsi intorno in vista di gennaio, con l'obiettivo di trovare e sfruttare una qualsiasi opportunità qualora si dovesse palesare. Questa potrebbe rispondere al nome di Niclas Fullkrug, attaccante del West Ham, ex Borussia Dortmund, che come riportato anche dai colleghi di Tuttosport "Tare sta lavorando per bloccarlo", essendo per caratteristiche, e costi, quello che potrebbe a fare al caso del Milan.