VIDEO MN - L'arrivo del Milan in Arabia: le immagini dei rossoneri a Riad!

Il Milan è a Riad, in Arabia Saudita! I rossoneri nei prossimi giorni cercheranno di difendere la Supercoppa Italiana conquistata quasi un anno fa: giovedì alle ore 20 italiane la semifinale contro il Napoli, lunedì allo stesso orario l'eventuale finale contro la vincente di Bologna-Inter. I rossoneri sono atterrati nella città araba e la redazione di MilanNews.it può mostrarvi le immagini dell'arrivo e della salita sul pullman della delegazione milanista, guidata da Massimiliano Allegri e con Igli Tare e Giorgio Furlani al seguito, grazie all'inviato presente sul campo.

È quasi mezzanotte a Riad e il Milan raggiungerà l'hotel per andare a riposare in vista della lunga giornata di vigilia prevista per domani: alle ore 11 italiane le conferenze di Allegri e il capitano Mike Maignan, che potranno essere seguite sul canale YouTube della Lega Serie A e anche in versione testuale su MilanNews.it. Quindi alle ore 17 in programma l'allenamento di rifinitura. Rimani su MilanNews.it per rimanere aggiornato con tutte le ultime notizie in arrivo dall'Arabia Saudita!

PORTIERI: Maignan, Terracciano, Pittarella.

DIFENSORI: Tomori, De Winter, Pavlovic, Odogu, Dutu, Vladimirov.

CENTROCAMPISTI: Saelemaekers, Athekame, Fofana, Loftus-Cheek, Ricci, Jashari, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Estupinan, Sala.

ATTACCANTI: Leao, Pulisic, Nkunku, Ibrahimovic, Borsani.

