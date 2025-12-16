Nelle prossime 24 ore nuovo contatto tra West Ham e Milan per Fullkrug

La finestra invernale di calciomercato si avvicina e il Milan pensa a come poter rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri che, in questa prima parte di stagione, sta ripagando in grande stile la fiducia in lui riposta. Il nome più chiacchierato in queste settimane è quello del centravanti tedesco Niclas Fullkrug, attaccante classe 1993 che sta vivendo la sua seconda stagione al West Ham in Premier League ma che non sta trovando molto spazio negli Hammers di Nuno Espirito Santo.

Il Diavolo lo aveva già cercato in passato e sarebbe convinto di portare questo tipo di attaccante alla corte di Allegri: un centravanti fisico e abile in area di rigore. In tal senso arriva un aggiornamento dall'Inghilterra e in particolare dal collega Ben Jacobs, per GiveMeSport. Secondo quanto riportato dopo i primi contatti tra i due club, nelle prossime 24 ore ci sarà un nuovo vertice tra la dirigenza inglese e quella milanista. Il Diavolo può permettersi solamente un prestito con obbligo di riscatto, per via dell'ingaggio elevato del calciatore.