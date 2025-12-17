Pellegatti e il centravanti: “Fullkrug, non mi stupirei se si chiudesse in fretta. Zirkzee a fine mercato”

"Fullkrug potrebbe arrivare anche dopo le vacanze di Natale cioè il 27 di dicembre, pronto non certo per la partita contro il Verona che si gioca il 28 alle 12:30 contro il Verona, ma potrebbe essere a disposizione, non titolare ovviamente, ma a disposizione di Allegri per la trasferta del 2 gennaio a Cagliari. Quindi non mi stupirei se dovessero chiudere in fretta Fullkrug per averlo pronto per la trasfera a Cagliari. Poi c'è un'altra suggestione, mi sono informato ed è una suggestione per adesso

La pista Zirkzee - "È una pista indipendente da quella di Fullkrug, Fullkrug è adesso, Zirkzee non è adesso. C'è la concorrenza della Roma, potrebbe certamente andare alla Roma, però mi hanno detto che se si affondasse il colpo su Zirkzee sarebbe una cosa da fine mercato. Il Manchester United adesso chiede il prestito con obbligo e il Milan l'obbligo non lo vuole avere, quindi per avere il prestito con diritto si deve aspettare a fine mercato"