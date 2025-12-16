VIDEO MN - Le immagini del Milan in hotel a Riad: il programma di domani

Dopo essere atterrati attorno alle 21.35 a Riad, Arabia Saudita, il Milan in questi minuti è arrivato all'hotel che lo ospiterà in questa trasferta araba, con la speranza che sia la casa rossonera il più a lungo possibile. Di seguito il video e le immagini dell'arrivo dei rossoneri nell'albergo: il programma adesso prevede il riposo in vista della lunga e impegnativa giornata di domani, che sarà già vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. La gara contro i partenopei si giocherà alle ore 20 italiane di giovedì: l'eventuale finale sarà lunedì 22 alla stessa ora, contro la vincente di Bologna-Inter.

Di seguito, invece, si riporta il programma della giornata di domani che prevede le conferenze stampa e l'allenamento di rifinitura: