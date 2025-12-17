Gianluca Galliani: "Napoli-Milan sarà una gara di scacchi"

vedi letture

La prossima sfida del Milan mette sul percorso dei rossoneri il Napoli campione di Italia, in occasione della semifinale di Supercoppa Italiana che si giocherà giovedì alle ore 20 italiane a Riad. In occasione di questo importante big match la redazione di Radio Goal, programma che va in onda sulle frequenze di Radio KissKiss, è intervenuto Gianluca Galliani, figlio del dirigente storico rossonero Adriano. Di seguito le sue dichiarazioni sulla partita ma anche sul calciomercato.

Le parole di Gianluca Galliani sulla semifinale tra Napoli e Milan: "Giovedì sarà una gara di scacchi, parliamo dei due allenatori più bravi del campionato, entrambi hanno assenze pesanti. Bartesaghi è un calciatore seguito da tanti club, anche in Premier League mi auguro che il Milan abbia la forza di trattenerlo per tanti anni, perché è un ragazzo cresciuto nel settore giovanile. Fullkrug sarà il nuovo bomber del Milan, molto probabilmente sarà in panchina contro il Cagliari”.