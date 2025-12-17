Sabatini: “Il Milan sta giocando al massimo, ma ha una rosa troppo ridotta”

Nel post partita di Milan-Sassuolo, match giocatosi domenica alle 12:30 che ha visto i rossoneri recuperare inizialmente lo svantaggio di 1 gol grazie alla doppietta del diciannovenne Davide Bartesaghi, salvo poi farsi recuperare dai neroverdi nel finale con il gol di Lauriente, il giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha parlato così nel suo canale Youtbe della partita. Queste le sue parole:

"Milan Sassuolo 2-2 si può commentare in tanti modi. Due episodi arbitrali sembrano errori clamorosi. Uno in favore del Sassuolo, e sarebbe stato il gol del 3-1 che era regolarissimo, e uno in svantaggio del Sassuolo, quando Pavlovic entra su Cheddira al 92' ed è rigore. Due errori clamorosi in cui il Var in entrambi i casi lascia la decisione dell'arbitro che vede male tutte e due le volte. Finisce 2-2, per il Milan prosegue la maledizione delle squadre neopromosse. Il Milan ha dimostrato una certa superiorità, ha giocato anche bene a tratti, salvo addormentarsi i 10 minuti iniziali attorno al primo gol del Sassuolo e i 10 minuti finali attorno al secondo del Sassuolo. Per il Milan una prestazione su tutti, quella di Bartesaghi. Un ragazzo che compirà 20 anni fra una settimana, che è la vera rivelazione di questa stagione. Il Milan sta giocando quasi al massimo delle sue possibilità, il giocatore è quello che è, il centravanti non c'è, quando mancano poi Gimenez, Leao, ci sono soluzioni in meno dalla panchina. Allegri si gira in panchina e chi trova ? Una panchina veramente modesta, una rosa veramente ridotta"