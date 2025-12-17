Capuano sicuro su Gimenez: “Non sarà Van Basten ma come riserva andrebbe bene. Se si dovesse operare però…”

Durante la trasmissione QSVS di Telelombardia, il giornalista di Radio 24 Il Sole 24 Ore Giovanni Capuano ha parlato dello scenario di Santi Gimenez, del suo infortunio e della possibilità di sottoporsi ad operazione chirurgica alla caviglia. Queste le sue parole nel dettaglio:

"Io ho sempre sostenuto in queste settimane che per prendere un attaccante coi riserva, perchè questo serve al Milan, che però sia funzionale, il Milan ce lo aveva già ed era Gimenez, però immaginando che Gimenez all'altezza massimo di Natale tornasse, anche perchè mio pensiero era quello di avere un giocatore che avrebbe avuto 6 mesi per arrivare al Mondiale che giocherà in casa col Messico, in una buona condizione, quindi alla fine i tuoi interessi coincidono con quelli del giocatore. Magari non è Van Basten, magari non è l'attaccante dell'anno prossimo, ma in questi 6 mesi ti può servire. Certo che se si deve operare a fine dicembre e lo ritrovi chissà quando dopo allora lo scenario cambia".