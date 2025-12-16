Borghi sulla difesa: “Tanti gol con le piccole? Sinonimo di individualità non eccellenti”

Nel suo canale YouTube, il giornalista e telecronista di Sky Stefano Borghi ha commentato il pareggio casalingo del Milan contro il Sassuolo. Partita che il Milan, dopo esser andato in svantaggio, era riuscito a rimontare ma che nel finale è stato raggiunto grazie ad un gol di Lauriente, che gli è costato lo scivolamento al secondo posto in classifica. Vediamo nel dettaglio il suo commento:

"Il Milan, al di là di questo solo punto perso cosa si porta a casa? L'idea di dove deve migliorare, ma è un'idea che è stata confermata dalla partita contro il Sassuolo, perchè questi troppi gol subiti nelle partite non di cartello, per me parlano del fatto che la difesa del Milan non è costituita da individualità top, è una difesa che grazie al lavoro dello staff tecnico e probabilmente anche grazie ad una presa di coscienza di quello che era stato fatto, dico negli ultimi due anni, pur senza cambiamenti, ha trovato un innalzamento di livello. Però quando la difesa del Milan è totalmente focalizzata sulla modalità impresa allora diventa blindata, spesso grazie anche a Maignan. Spesso invece, quando la situazione è normale, allora arriva quella sbavatura, quel calo di concentrazione che porta a farti infilare, ma c'è anche un fattore tecnico tattico strategico. Il Milan spesso nei big match ha difeso col blocco basso per ripartire, invece in altre partite, ma non è tanto il caso di quella col Sassuolo, quando si è più chiamati a proporre gioco e fare la partita, il Milan non si trova tanto a proprio agio, si scopre e lascia dei varchi"