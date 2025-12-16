Condò fa notare: "Modric nel Milan si sta un po’ normalizzando"

vedi letture

Paolo Condò, giornalista, si è così espresso su Il Corriere della Sera sulla lotta Scudetto: "Le tre battistrada, impegnate in orari successivi, avevano di fronte le loro nemesi: il Sassuolo è terribilmente veloce per il Milan, l’Udinese è brutalmente potente per il Napoli, il Genoa è fastidiosamente ardente per l’Inter. Il Milan ha rischiato l’osso del collo, il Napoli ha resistito finché ha potuto e poi è caduto, l’Inter invece si è messa rapidamente in sicurezza per poi gestire le alte temperature di Marassi. Erano tre prove di simile difficoltà, il contest ha un chiaro vincitore, e le leadership contano perché di Lautaro abbiamo detto mentre Modric nel Milan si sta un po’ normalizzando e la low battery del Napoli, dovuta alla strage di infortuni, pretende da McTominay meno slanci e più rincorse.

Poi c’è da dire che il Sassuolo ha segnato due gol fotonici — combinazioni volanti a quattro tocchi — e nel recupero ha preso un palo e le hanno negato un rigore, mentre prima il Milan aveva assistito all’epifania da goleador di Bartesaghi e s’era vista togliere il 3-1 per una spinta assai veniale. Comunque, partita divertente e un sorriso per Allegri: almeno per l’andata, le neopromosse sono finite. Il Napoli, invece, resiliente per un tempo è stato spazzato via nella ripresa fra un paio di quasi gol e quello vero — un bijoux — di Ekkelenkamp. L’Udinese ha letteralmente divelto i campioni d’Italia e Zaniolo, beh, restiamo calmi ma forse Gattuso sta per arricchire la sua rosa".