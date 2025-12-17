Dalla Germania, offerta ufficiale del Milan al West Ham per Fullkrug: la situazione

Il Milan ha avanzato l'offerta al West Ham per l'acquisto di Niclas Fullkrug: questa è l'indiscrezione di questa mattina del collega di Sky Sport DE, il giornalista Florian Plettenberg. Secondo quanto riportato il club rossonero ha inviato la sua proposta al club londinese, che prevede un prestito con diritto di riscatto del centravanti tedesco classe 1993. Al momento gli Hammers stanno considerando l'offerta internamente, prima di dare una risposta, e sarebbero intenzionati a spingere sull'obbligo di riscatto. Rimane interessato sullo sfondo anche il Wolfsburg.

Il Milan, come riportato questa mattina dalla redazione di MilanNews.it, ha l'intenzione ferma di cercare di arrivare a un accordo entro la fine del 2025: dopo le recenti novità su Santiago Gimenez, che dovrà operarsi e starà fuori almeno per un altro mese e mezzo, un nuovo attaccante diventa priorità assoluta del Diavolo. Da via Aldo Rossi spingono effettivamente per una soluzione in prestito con diritto di riscatto e con l'avere a disposizione Fullkrug il prima possibile.

Niclas Fullkrug non sta vivendo il migliore momento della sua carriera: nell'estate 2024, quando fu cercato anche dal Milan ed era reduce da una grande stagione con il Borussia Dortmund ed Europeo con la Germania, il centravanti decise di andare in Premier League ma dopo circa un anno e mezzo si ritrova fuori dalle rotazioni dei titolari e con tanti guai fisici che hanno interrotto ripetutamente il suo percorso. Quest'anno ha giocato solo 413 minuti: 8 presenze in Premier League di cui 5 da titolare e 1 in Coppa di Lega. Dal 20 ottobre a oggi è stato in campo solamente per 28 minuti. Il Milan, pur con un ruolo da comprimario, rappresenterebbe per lui non solo una nuova opportunità in una squadra competitiva ma anche la possibilità di rilanciarsi a livello mentale.

A precisa domanda sul giocatore tedesco e sul mercato, questa mattina in conferenza stampa da Riad, Massimiliano Allegri ha glissato così: "lI mercato del Milan è quello di recuperare i giocatori a disposizione, poi vedremo cosa potremo fare sul mercato insieme alla società".