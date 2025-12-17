live mn Maignan: "Il mio futuro fa parlare ma non è una cosa che mi deve disturbare"

Amici e amiche di MilanNews.it, ben ritrovati. A breve Mike Maignan, insieme a mister Massimiliano Allegri, interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera contro il Napoli, valida per la Semifinale di Supercoppa Italiana di quest'anno. La gara si giocherà a Riad, con il fischio d'inizio alle ore 20.00 italiane. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le dichiarazioni del portiere rossonero dalla sala stampa dell’Al Awwal Stadium, casa dell’Al Nassr e sede della EA Super Cup 2025.

11.04 - Comincia la conferenza stampa di Mike Maignan.

L'anno scorso sei stato qua, hai vinto la Coppa. Cosa ti aspetti da questo torneo? E cosa ci puoi dire sul tuo futuro?

"L'anno scorso abbiamo vinto, ma l'anno scorso è passato. È un nuovo cammino, dobbiamo essere concentrati solo sulla partita di domani sera. È la più importante. Senza quella di domani sera non c'è eventualmente lunedì. Se vogliamo fare un risultato positivo dobbiamo rimanere concentrati sull'allenamento di oggi per arrivare a domani sera in una buona forma".

Che cosa è cambiato dall'anno scorso a quest'anno? Che sensazioni hai?

"Vincere l'anno scorso è stato bello ma quest'anno è un'altra stagione. I risultati in questo momento sono migliori. Certo, come hanno detto i miei compagni, quest'anno siamo più una squadra, più una famiglia, un gruppo dove si vive bene. Sono cambiate tante cose, il mister ed il suo staff hanno portato serenità ed il loro modo di lavorare. Dobbiamo continuare così con questo ritmo e migliorarci ogni giorno per ottenere risultati positivi. Per farlo dobbiamo essere concentrati molto su quello che ci aspetta da oggi a domani sera: poi dopo questo potremo fare un passo avanti".

Sei nell'ultimo anno di contratto col Milan: come rimane concentrato nonostante tutti parlino del tuo futuro?

"Credo che la cosa più importante è quello che posso fare ogni giorno. Certo che il mio futuro fa parlare ma non è una cosa che mi deve disturbare. Devo essere concentrato per dare il massimo. Oggi non penso che sia il momento di parlare del mio futuro, abbiamo una partita molto vicina. Devo dare il massimo domani sera e vedere cosa succede dopo".

Come sarà giocare nuovamente a Riad?

"È qualcosa di diverso. Come siamo concentrati su questa partita non penso che dobbiamo ascoltare quello che succede nello stadio, dobbiamo pensare a fare il nostro calcio e a fare quello che dice il mister. Sarà sicuramente una partita bella, l'ho vissuto l'anno scorso. Ci sono tifosi appassionati. Dobbiamo dare il massimo, è la cosa più importante".

L'anno scorso avete vinto... Come ci si riesce di nuovo?

"L'anno scorso è passato. È stato bello, ma ora c'è un nuovo cammino. Dobbiamo dare il massimo per ripeterci".

Un messaggio per i tifosi rossoneri qua in Arabia?

"Un messaggio molto semplice: grazie di tifare il Milan. Credo che possiamo dare il massimo per voi che siete qua per noi".

Come ti trovi con Claudio Filippi? Cos'è cambiato col suo arrivo?

"Mi ha portato molta serenità. È una persona che ha molta esperienza, ha sangue freddo, sa gestire un gruppo di portieri. Lavorare con gente così è molto più facile. Non voglio fare paragoni, ma parlo di lui e mi sento molto bene con quello che mi propone molto bene in allenamento, come gestisce il mio carattere e le mie cose. Sono felice, spero che continui così per tutta la stagione".

11.23 - Termina la conferenza stampa di Mike Maignan.