Gimenez si opera, poi via a gennaio. Milan pronto a chiudere per Fullkrug

vedi letture

Dopo il consulto in Olanda e qualche giorno di riflessione, Santiago Gimenez ha deciso di operarsi per risolvere definitivamente il problema alla caviglia che lo sta tormentando da tempo e che lo ha tenuto fuori nell'ultimo mese e mezzo (non gioca dal 28 ottobre contro l'Atalanta). L'intervento, che prevede "solo" la pulizia ossa in quanto non sono coinvolti i legamenti o la cartilagine, dovrebbe avvenire entro la fine questa settimana o al massimo all'inizio della prossima. I tempi di recupero non dovrebbero essere lunghissimi e dovrebbero aggirarsi intorno alle sei settimane.

VIA A GENNAIO - Lo riferisce gazzetta.it che aggiunge che il passo successivo di Gimenez e del suo entourage sarà quello di cercare una nuova squadra per la seconda parte della stagione. Il suo obiettivo è il Mondiale che si giocherà in estate anche in Messico e per questo non vuole correre il rischio di restare troppo in panchina al Milan dove parte molto indietro nelle gerarchie visto che rischia di essere la quinta scelta. Davanti a lui ci sono sicuramente Leao, Pulisic, Nkunku e con ogni probabilità anche Niclas Fullkrug, centravanti del West Ham che il Diavolo sta provando a chiudere in prestito in questi giorni.

OBIETTIVO MONDIALE - Nella seconda parte di stagione, la squadra rossonera avrà una sola competizione da giocare, il campionato, e dunque giocherà in pratica una sola volta alla settimana. Gimenez non vuole passare più tempo in panchina che in campo, altrimenti potrebbe rischiare di non andare al Mondiale con il suo Messico e così lui e il suo entourage hanno già iniziato a guardarsi intorno. L'operazione alla caviglia complicherà certamente la ricerca, ma Santi spera di trovare in fretta una squadra che gli dia fiducia e soprattutto spazio in campo.

