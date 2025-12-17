Mercato Milan: si cerca anche un difensore. Se dovesse arrivare, Odogu potrebbe andare via in prestito

vedi letture

Negli ultimi giorni si parla soprattutto dei possibili movimenti sul mercato del Milan per rinforzare l'attacco, con Niclas Fullkrug del West Ham che sembra essere sempre più vicino allo sbarco a Milanello, ma i rossoneri vorrebbero prendere anche un difensore per aumentare la rotazione nel reparto. Se dovesse arrivare un nuovo centrale, a quel punto il giovane David Odogu, che per ora in stagione ha collezionato solo qualche minuto in Coppa Italia, potrebbe essere ceduto in prestito, così da dargli la possibilità di giocare con continuità. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

In merito al mercato invernale del Milan, il ds rossonero Igli Tare ha dichiarato domenica prima della partita contro il Sassuolo: "Il mercato di gennaio è molto difficile per trovare giocatori che possono cambiare qualcosa. Saremo comunque attenti e vederemo nel caso ci sarà qualcosa che potrà migliorare la situazione di questa squadra lo faremo. Però per il momento la squadra è in crescita, lo stesso Nkunku nel secondo tempo di Torino ha dato segnali importanti. Oggi è una grande opportunità per lui per far vedere il vero Nkunku che tutti stiamo aspettando. Gimenez ha questo problema fisico, lo stiamo aspettando. Anche lui è importante per questa squadra”.