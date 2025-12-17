MN - Rifinitura personalizzata per Leao domattina: così si deciderà per il Napoli

Rafael Leao non ha preso parte all'allenamento di rifinitura che si sta svolgendo in questi minuti al Princess Noura di Riad, campo di allenamento dove il Milan si sta preparando alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana che domani sera alle ore 20 italiane disputerà contro il Napoli di Antonio Conte. Il numero 10 portoghese, che è reduce da un problema muscolare patito nella gara contro il Torino, è sceso in campo prima dei suoi compagni e ha svolto una sessione personalizzata.

Le percentuali di probabilità di vedere Leao domani nella lista dei convocati si sono abbassate ma non ancora cancellate: come appreso dall'inviato di MilanNews.it in Arabia Saudita, infatti, nella mattinata di domani è previsa una sessione di rifinitura personalizzata ad hoc per Rafael Leao in cui si valuteranno le condizioni del calciatore portoghese e si deciderà se portarlo almeno in panchina nella partita della sera. Per avere tutti gli aggiornamenti in tempo reale da Riad, seguiteci!

di Pietro Mazzara, inviato da Riad