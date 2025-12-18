Le ultime in casa Milan: tribuna per Leao, Fofana parte dalla panchina

di Lorenzo De Angelis

Per la partita di questa sera contro il Napoli Massimiliano Allegri dovrà quasi sicuramente fare a meno di Rafael Leao. A meno di una sorpresa nella seduta di questa mattina, il portoghese andrà addirittura in tribuna secondo i colleghi de La Gazzetta dello Sport, smentendo così la possibilità di vederlo quanto meno in panchina, visto che l'adduttore destro è clinicamente guarito. 

Discorso inverso va invece fatto per Youssouf Fofana, tornato sì a disposizione di Massimiliano Allegri, ma quasi sicuramente non partirà titolare, lasciando ancora una volta spazio a Loftus-Cheek, che a partita in corso potrebbe tornare utile anche in posizione più avanzata. 