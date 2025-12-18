Napoli contro Milan è anche Conte contro Allegri: sfida da 23 titoli in due

Napoli-Milan è una sfida nella sfida, visto che si affronteranno alcune delle personalità più forti ed influenti del calcio italiano. Tra queste, ovviamente, Antonio Conte e Massimiliano Allegri, due degli allenatori più vincenti della storia in Italia.

Basti pensare che in due hanno conquistato la bellezza di 23 titoli, 14 targati Max, 9 il salentino, che ha uno score piuttosto positivo contro il toscano in carriera, avendolo sfidato nove volte, vinto in 5, pareggiato in 2 e perso in altrettante occasioni, l'ultima lo scorso 28 settembre in campionato.